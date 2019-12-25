الوفاق تشتكي مصر لمجلس الأمن بـ”رسالة متناقضة”

انتقد مندوب البعثة الليبية –التابعة لحكومة الوفاق- لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، موقف مصر من الاتفاقيتين الموقعتين بين الوفاق وتركيا، والتي مُنِحت أنقرة بموجبهما ضوءاً أخضراً للتدخل عسكريا في ليبيا.

وزَعم المجربي عبر رسالته أن للوفاق الحق التام في توقيع مثل هذه الاتفاقيات وقت الحاجة، مُبدياً في ذات الوقت رفضه للرسالة التي قدمها مندوب مصر لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن في الـ16 من ديسمبر الجاري، والتي أبلغ فيها عن رفض القاهرة رسمياً للاتفاقيتين.

وأشارت الرسالة إلى رفض الوفاق وصف مُسلّحيها بـ”ميليشيات الغرب”، كما ناقض مندوب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة نفسه في ختام رسالته الموجهة لمجس الأمن، حين انتقد التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا، كونها تزيد من تأزم الأوضاع داخل البلاد.

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