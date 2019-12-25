كلية طب الأسنان سبها تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة عشر

أخبار ليبيا24- خاص

احتفلت كلية طب الأسنان بجامعة سبها بتخريج الدفعة التاسعة عشر، بحضور عميد الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس فيها، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وجرى خلال الحفل تقديم عرض لأهم المحطات التعليمية التي مر بها الطلبة خلال سنواتهم الدراسية، كما وقع تكريم أعضاء هيئة التدريس وأطباء الأسنان المميزين.

وقال عضو اللجنة التنظيمية للاحتفالية عبدالحق الجملاوي لـ”أخبار ليبيا24″ :”إن هذا الحفل يقام لتشجيع الطلبة في السنوات الأولى من أجل السعي بشكل أكثر حماسا لمواصلة تعليمهم وتطوير مهاراتهم”.

وأضاف الجملاوي، أن الاحتفال جاء أيضًا تتويجا للمجهودات التي بذلها الطلبة الخريجين في سنوات صعبة واصلوا فيها التعليم تحت ضغوظ أمنية وحياتية صعبة مرت بها البلاد عامة.

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