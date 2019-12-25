امغيب: المعطيات على الأرض تقول إن الأمر قد حسم لصالح الجيش

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن معطيات سياسية وأخرى عسكرية على الأرض تقول إن الأمر قد حسم لصالح الجيش الليبي في معركة العاصمة، مؤكدا

أن الوقت لن يسعف الرئيس التركي في الاستمرار في سياسة المناورة والتهديد والضغط التى ينتهجها هذه الأيام في محيطه المتوسطي والدولي أيضا.

وأضاف امغيب في منشور له اليوم أن الجيش ينتصر الان، وبمجرد السيطرة على العاصمة ستسقط كل أحلام الواهمين في السيطرة على ليبيا والتحكم في مقدرات الشعب الليبي، وأنه يجب الإعداد من الان للمرحلة المقبلة لبناء دولة ليبيا المدنية الجديدة.

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