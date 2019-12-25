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امغيب: المعطيات على الأرض تقول إن الأمر قد حسم لصالح الجيش

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن معطيات سياسية وأخرى عسكرية على الأرض تقول إن الأمر قد حسم لصالح الجيش الليبي في معركة العاصمة، مؤكدا
أن الوقت لن يسعف الرئيس التركي في الاستمرار في سياسة المناورة والتهديد والضغط التى ينتهجها هذه الأيام في محيطه المتوسطي والدولي أيضا.

وأضاف امغيب في منشور له اليوم أن الجيش ينتصر الان، وبمجرد السيطرة على العاصمة ستسقط كل أحلام الواهمين في السيطرة على ليبيا والتحكم في مقدرات الشعب الليبي، وأنه يجب الإعداد من الان للمرحلة المقبلة لبناء دولة ليبيا المدنية الجديدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • يادكتور الهلوثة درجة حرارة كس امك هى المرتفعة من شدة النكاح فى خيام النكاح وانت عايش فى هلوثة دائما اتفووووه عليك قذر مثل كل اخوانى ديوث وميبون وزامل

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  • بشائر النصر تحققت بوصول طلائع الجيش الى قلب طرابلس وبداية استعادة مؤسسات الدولة فى صلاح الدين كلية الشرطة ثم مبنى الجوزات وراينا تعطيل الدراسة فى ابوسليم وفرار الاهالى من حى دمشق ومن عاش مثلى من قبل فى ابوسليم يعرف ان السيطرة عليها تعنى حسم المعركة لانها تعنى الوصول الى الوصول الى الساحل بالسيطرة على احياء الاندلس وقورجى والفلاح والوصول لقرقارش لتجهيزها مع سجن ابوسليم لاستقبال من يبقى على قيد الحياة بالاضافة لغابة النصر على يمينك بعد ما تمر على مسجد وسوق ابوسليم وانت فى طريقك لشارع الزاوية حيث البريد المركزى الذى يسيطر على اتصالات العاصمة كلها

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  • يادكتور هلوثة لم يعد لك مكان ولامك الداعرة فى طرابلس مكانك فى مصراطة فى احد خيام النكاح لتجاهد مع امك بحرارة وتنقط فى مؤخرتها بالقطارة ياخسارة

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