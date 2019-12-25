بدء حملة التطعيمات لتلاميذ المدارس بالجفرة

انطلقت اليوم الأربعاء، بكافة مدارس مدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء ايام تحصينات التلاميذ في 45 مدرسة من الصف الاول والتاسع من التعليم الأساسي.

وقال مشرف التحصينات الصحية بمكتب الرعاية الأولية بالجفرة، أن هذه الحملة للعام الدراسي 2019 / 2020 هي استكمالا للجدول الموسع للتطعيمات لإعطاء الطعم الرباعي السحائي للصف التاسع بالكامل الرباعي والطعم الورم الحميمي للبنات.

وأشار إلى ان الاعداد المستهدفة هو 2500 للصف الاول الابتدائي و1700 للصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي.

واضاف ان فرق مدربة ومجهزة من قبل مراكز التطعيم بكل منطقة شكلت لبدء الحملة في كافة المدارس ولها الدراية الكاملة بالتطعيمات.