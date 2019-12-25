اجتماعي قبيلة الكوارغلية في الزاوية يستنكر اتفاقية السراج وأردوغان

استنكر المجلس الاجتماعي لقبيلة الكوارغلية في الزاوية توقيع اتفاقية بحرية وأمنية بين ما أسماه المجلس الرئاسي غير الشرعي المفروض على الشعب الليبي من الخارج وبين الحكومة التركية المتمثلة في رئيسها التي قال إنه داعم للجماعات الإرهابية.

وأكد المجلس الاجتماعي في بيان له أمس رفضه التام للتدخلات التركية في ليبيا والمتمثلة في دعم المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تزعزع استقرار البلاد وأمنها، محذرا كل من تسول له نفسه جعل ليبيا رهينة للخارج من أجل تحقيق أطماعه ومصالحه الشخصية على حساب ليبيا وشعبها بحسب البيان.

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