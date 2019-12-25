البرلمان التركي يدرس تخويل الجيش استخدام القوة في ليبيا

يعتزم البرلمان التركي، خلال جلسته المقبلة النظر في تخويل استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، “وفقا للأحداث الجارية في العالم، قد تظهر ضرورة في الحصول على تخويل استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا. هذه من صلاحيات البرلمان. وقد يتم اتخاذ القرار وفقا للظروف. ربما يكون ذلك على شكل تدريب عسكري وبعثات الإنسانية… سنعمل على تقييم واتخاذ الخطوات اللازمة، والبرلمان التركي يعمل في الوقت الراهن على وضع مشروع قانون لهذا التفويض”.

يشار إلى البرلمان التركي، صادق مؤخرا على مذكرة تعاون عسكري أبرمت مع حكومة الوفاق في طرابلس.