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البرلمان التركي يدرس تخويل الجيش استخدام القوة في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يعتزم البرلمان التركي، خلال جلسته المقبلة النظر في تخويل استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، “وفقا للأحداث الجارية في العالم، قد تظهر ضرورة في الحصول على تخويل استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا. هذه من صلاحيات البرلمان. وقد يتم اتخاذ القرار وفقا للظروف. ربما يكون ذلك على شكل تدريب عسكري وبعثات الإنسانية… سنعمل على تقييم واتخاذ الخطوات اللازمة، والبرلمان التركي يعمل في الوقت الراهن على وضع مشروع قانون لهذا التفويض”.

يشار إلى البرلمان التركي، صادق مؤخرا على مذكرة تعاون عسكري أبرمت مع حكومة الوفاق في طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تخويل جيش الدعارة التركى المهزوم فى ادلب للذهاب الى ليبيا ليدفن فى صحاريها سمعنا هذا الكلام كثيرا ياخولات المهم التنفيذ لكى نكسر انف اردوغان الى الابد فما يشهده فى ادلب ويجعله يولول مثل النساوين طلبا للنجدة كلام فارغ بالنسبة لما سيراه فى ليبيا المهم ينفذ جعجعته ولو مرة واحدة

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