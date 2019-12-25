الثني يطلع على إحتياجات وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي

ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء اجتماعا مع وزير الصحة سعد عقوب ورئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على الموقف العام لمخازن الأدوية من حيث المتوفر منها وغير المتوفر وما مدى تغطية احتياجات المرضى من الأدوية عامة والأدوية للأمراض المزمنة خاصة إضافة إلى متابعة نسبة إنجاز صيانة مخازن جهاز الامداد الطبي .

وأطع رئيس الحكومة على آلية إصدار البطاقة الذكية حتى تتيح للمرضى الحصول على الأدوية بطريقة منظمة وكذلك لحصر ومعرفة مدى استهلاك الادوية.

ومن جهته،تقدم وزير الصحة بمقترح للبدء في صيانة مقر وزارة الصحة ببنغازي بالإضافة إلى الشروع في صيانة مقر مركز الأمراض السارية التابع لوزارة الصحة.

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