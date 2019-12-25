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مسؤول في جيش الوفاق يهدد بفضح المسؤولين الذين وصفهم بـ “البزناسة” إذا لم يدعموا محاور القتال

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

هدد آمر مايعرف بالقوة المساندة طرابلس التابعة لحكومة الوفاق ناصر عمار أمس الثلاثاء بفضح مسؤولين في جيش الوفاق بالصور والفيديو إذا لم يقدموا الدعم اللازم لهم.

وقال عمار في منشور له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أن أكثر من 30 سيارة مصفحة في معارض 11 يونيو، وتساءل :”من الذي باع ومن الذي اشترى”.

وتابع في ذات المنشور :”هناك سيارة 14.5 زوجية “أصفار” معروضة للبيع بـ 400 ألف دينار ، ولدي صور لها والبائع من طرف منطقة عسكرية، أنا أعرف البائع الذي عرض والمباعة له”.

وأضاف آمر القوة :”إذا لم يتم دعم المحاور بالسلاح والآليات المصفحة والواقيات التي تعرض بـ 1500 دينار للواقي الواحد، والعرض الموجود 10آلاف واقي من المسؤول، ونحن نعرف البائع والمستفيد، وإذا لم يتم الدعم فأسماؤكم ستنزل تباعا ياضباط الجيش يا”بزناسه”.

وواصل عمار :”أقسم لكم أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج شخصيا قالها بالحرف الواحد نحن قمنا بشراء 30 ألف واقي رصاص والذي تم توزيعه10 آلاف فقط أين الباقي”.

ويضيف :”كلما ذهب الشباب من أجل الواقيات للمخازن يقولون لهم الكمية نفذت، طيب و10 الآف واقي ولدي فيديو لها كيف وصلت للتجار، أملك فيديو بكميات كبيرة”.

وأكد بالقول :”إذا لم يتم دعم المحاور ياتجار الحروب والدماء فإن مستندات وصور وفيديوهات سأطرحها لوسائل الإعلام وعبر التواصل الاجتماعي ستسقطون على إثرها ياخونة ياتجار الموت”.

ويتابع :”عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال وإسبانيا والمغرب، مستندات بأسماء ناسكم وهلكم لأنكم عارفين أنكم ستتركون البلد وتلوذون بالفرار لأن القضية قضية أحرار وأنتم مجرد عبيد وتجار مال وحرب ودماء، سحقا لكم ياخونة”.

وقال :”الرجال في التبات تقارع في “الكفار وحفتر” والخونة تجار الحروب يبيعوا في الدعم المطلوب للجبهات المصفح في المعارض بزنس ضباط الجيش، وشبابنا مش لاقيين باش نسعفوهم في محور وينزفون حتى الموت”.

 

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  • هذا الحمار ناصر عمار من عبيد الدينار .

    حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله ﷺ: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إنْ أُعطِي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ[1] رواه البخاري.

    قوله ﷺ: تعس عبد الدينار ومعنى تعس عبد الدينار يعني: الذي يتعلق قلبه بالمال سواء كان ديناراً أو ريالاً أو دولاراً أو غير ذلك، بحيث إنه يكون مسخراً لهذا المال يتفانى في جمعه من غير نظر في طرق تحصيله هل هو من الحلال أو من الحرام، وإذا وقع في يده فقلبه مشغول بهذا الدينار، فهو يخاف عليه البوائق، ويخاف عليه التحول من يده إلى يد غيره، وقد يصل الأمر ببعض هؤلاء كما صرح به بعضهم أنه لا يستطيع حتى في البيع والشراء فضلاً عن الصدقة أن يدفع لأحد بنقد، وإنما يقول: لا أقوى على نفسي فيشتري أو يبيع عن طريق البطاقة، أو عن طريق الشيكات ويقول: لا أستطيع أن أدفع النقد، هذا وُجد، هو يصرح بهذا عن نفسه، فبلغ التعلق بالمال إلى هذا الحد، ثم بعد ذلك لا يؤدي حقوق الله -تبارك وتعالى- بهذا المال، فيمنع الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة فضلاً عن النفقات المستحبة، فإذا كان الإنسان بهذه المثابة يقطع الأرحام ويقطع ما أمر الله  بصلته ويقارف كل ما لا يليق من أجل تحصيل هذا المال فإنه يكون بهذه الحال عبداً للدينار والدرهم.

    تعس عبد الدينار فهو وإن لم يصل للدينار ويسجد، لكنه في الواقع قد عبّد قلبه ونفسه و جوارحه لهذا الدينار، فحياته مسخرة من أجل كسبه، والحلال عنده ما حل باليد بغير نظر في طرق هذا الاكتساب، أهله لا يعرفونه، جيرانه لا يعرفونه، قراباته لا يعرفونه، المسجد لا يعرفه، وإن صلى فقلبه مشغول، يصلي وهو يحسب الحسابات ويخطط للصفقات، فمثل هذا يكون عبداً للدينار بهذا الاعتبار، فالعبودية هي عبودية القلب، والحرية هي حرية القلب، فمن كان قلبه مسترَقاً للدينار والدرهم فإنه في حال كما وصف النبي ﷺ، تعس عبد الدينار أي: هلك عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم.

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