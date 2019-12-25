عسكري في بركان الغضب يهدد بفضح مسؤولين بالوفاق

هدد آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، ناصر عمار، بالكشف عن ملفات فساد لمسؤولين تابعين للوفاق.

وقال عمار، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إذا لم يتم دعم المحاور يا تجار الحروب والدماء فإن مستندات وصور وفيديوات سأطرحها لوسائل الاعلام وعبر التواصل الاجتماعي ستسقطون على اثرها ياخونه ياتجار الموت..عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال واسبانيا والمغرب .مستندات بأسماء ناسكم وهلكم لأنكم عارفين انكم ستتركون البلد وتلوذون بالفرار لان القضية قضية أحرار وأنتم مجرد عبيد وتجار مال وحرب ودماء.. سحقا لكم ياخونه”، بحسب تعبيره.