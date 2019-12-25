“الأمان” يعلن موعد توفر السيولة في غريان

أعلن فرع مصرف الأمان في مدينة غريان لكافة عملائه عن توفر السيولة النقدية اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

ووفقا لما ورد عن المصرف فإن قيمة سقف السحب ستكون ألف دينار للفرد منوها لجميع الزبائن بأن عملية السحب ستتم مباشرة من الفرع في إطار الاستعداد للإغلاق السنوي.

وكانت إدارة المصرف قد أعلنت مطلع نوفمبر الماضي أن عمليات السحب لكافة العملاء ستتم عبر مقر الإدارة الرئيسية بسوق الجمعة بسقف سحب قدره عشرة آلاف دينار مطالبة بإحضار إثبات هوية للزبائن الموكلين.

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