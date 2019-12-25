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“الأمان” يعلن موعد توفر السيولة في غريان

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فرع مصرف الأمان في مدينة غريان لكافة عملائه عن توفر السيولة النقدية اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

ووفقا لما ورد عن المصرف فإن قيمة سقف السحب ستكون ألف دينار للفرد منوها لجميع الزبائن بأن عملية السحب ستتم مباشرة من الفرع في إطار الاستعداد للإغلاق السنوي.

وكانت إدارة المصرف قد أعلنت مطلع نوفمبر الماضي أن عمليات السحب لكافة العملاء ستتم عبر مقر الإدارة الرئيسية بسوق الجمعة بسقف سحب قدره عشرة آلاف دينار مطالبة بإحضار إثبات هوية للزبائن الموكلين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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