شكري ولافروف يبحثان الوضع الليبي ومذكرتي التفاهم بين تركيا والسراج

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بحثا فيه القضايا التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية، ومن بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مستجدات قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الشأن الليبي، لا سيما في ظل توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا والسراج، حيث أكدا على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع، والدفع قدما بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، وبما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

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