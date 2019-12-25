«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح ارتفاع الموج بين ثلاثة وأربعة أمتار على الساحل من رأس لانوف إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و25 عقدة.

– البحر خفيف الموج إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتـراوح بين 0.50 و3.25 متر.

– درجة الحرارة 19 درجة مئوية، والرؤية ضعيفة إلى متوسطة؛ بسبب شدة اضطراب البحر.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 عقدة.

– البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتـراوح بين مترين وأربعة أمتار.

– درجة الحرارة 19 درجة مئوية، والرؤية ضعيفة إلى متوسطة؛ بسبب شدة اضطراب البحر.

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