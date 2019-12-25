أردوغان يصل تونس لبحث الملف الليبي

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس، اليوم الأربعاء، للقاء نظيره التونسي قيس سعيد، وذلك وفقا لما نقلته الرئاسة التونسية.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن أردوغان توجه إلى تونس في زيارة لم يعلن عنها في وقت سابق، ورافقه وزيرا الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، والدفاع، خلوصي أكار، إلى جانب مدير المخابرات. وكان سعيد في استقبال نظيره التركي بالمطار الرئاسي.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إنه من المنتظر أن ينعقد لقاء بين سعيد وأردوغان يطرح فيه الملف الليبي، وسيتم تنظيم مؤتمر صحفي في وقت لاحق.