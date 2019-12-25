المؤقتة تحذر القاطنين بالمصائف البحرية من ارتفاع موج البحر

بنغازي-العنوان

حذّرت الحكومة المؤقتة المواطنين القاطنين بالمصائف البحرية، المطلة على الساحل في المنطقة الممتدة من توكرة شرقاً إلى قمينس غرباً بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لارتفاع موج البحر.

وطالبت الحكومة في بيان لها المواطنين المقيمين المصائف البحرية بضرورة إخلائها والابتعاد عن الشواطئ لخطورة الوضع نتيجة ارتفاع موج البحر.

وأكدت الحكومة أنه من المتوقع ارتفاع أمواج البحر، منوهة إلى أنها نبهت كافة الجهات المختصة لرفع حالة التأهب القصوى.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، وتصل إلى 40 عقدة على مناطق الساحل.

وكانت قد أظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، بأن ارتفاع الموج يصل إلى ستة أمتار على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر.