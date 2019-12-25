تحسبا لهطول كميات كبيرة من الأمطار.. شركة المياه ترفع حالة التأهب القصوى

بنغازي-العنوان

أعلن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، رفع حالة التأهب القصوى؛ وذلك تحسبا لهطول كميات كبيرة من الأمطار، وفق بيان المؤسسة بـ “فيسبوك”.

ودعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عوض الدرسي، مديري إدارات التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي إلى رفع حالة التأهب القصوى؛ تحسبا لهطول كميات كبيرة من الأمطار، إضافة إلى اضطراب حركة المد والجزر نتيجة موجة الطقس الباردة.

وكانت قد حذّرت الحكومة المؤقتة المواطنين القاطنين بالمصائف البحرية، المطلة على الساحل في المنطقة الممتدة من توكرة شرقاً إلى قمينس غرباً بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لارتفاع موج البحر.