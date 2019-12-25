حاملاً ملف ليبيا.. أردوغان يصل تونس رفقة وفد رفيع

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس في زيارة للقاء نظيره قيس سعيّد، رفقة وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع والخارجية ومدير المخابرات التركية.

وعن تفاصيل هذه الزيارة، أكد مصدر دبلوماسي لـ218 أن الملف الليبي سيتصدّر أجندة أردوغان في تونس، إلى جانب مباحثات ثنائية حول مشاريع استثمارية ضخمة ستُطلقها تركيا في تونس.

ورجّح المصدر الدبلوماسي عقد لقاء ثلاثي يجمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيسان التركي والتونسي فترة وجود أردوغان هناك.

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