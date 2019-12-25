المؤسسة الوطنية للموارد المائية تعلن حالة الطوارئ القصوى

أعلنت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة حالة الطوارئ القصوى في كافة ربوع الوطن تحسبا لهطول كميات كبيرة من الغيث النافع.

وفي بيان صحفي عاجل وجهه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة عوض الدرسي إلى مديري إدارات التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، طالبهم فيه برفع حالة التأهب في كافة ربوع الوطن تحسبا لهطول كميات كبيرة من الغيث النافع والمد والجزر خاصة في المناطق المطلة على شواطئ البحر، كما طالب برفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب حتى إشعار اخر.

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