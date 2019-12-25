الكوارغلية بالزاوية يعلنون رفضهم الاتفاقية المُبرمة بين السراج وتركيا

الزاوية-العنوان

أعلن المجلس الاجتماعي لقبيلة الكوارغلية بالزاوية استنكاره ورفضه الكامل لاتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت قبيلة الكوارغلية في بيان لها، أمس الثلاثاء، رفضها التام للتدخلات التركية في ليبيا والمتمثلة في دعم المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تزعزع استقرار البلاد وأمنها.

وحذرت قبيلة الكوارغلية في بيانها كل من تسول له نفسه من جعل ليبيا رهينة للخارج من أجل تحقيق أطماعه ومصالحة الشخصية على ليبيا وشعبها.