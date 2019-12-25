الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى تونس للاجتماع مع نظيره قيس سعيد

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إلى تونس للقاء نظيره قيس سعيد، فيما لم يتضح الهدف من هذه الزيارة التي لم يعلن عنها.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
حفتر يلتقي عقيلة صالح لبحث هذه الملفات
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019 بالسوق الموازي
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
الكوارغلية بالزاوية يعلنون رفضهم الاتفاقية المُبرمة بين السراج وتركيا
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
المؤسسة الوطنية للموارد المائية تعلن حالة الطوارئ القصوى
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك