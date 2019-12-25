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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى تونس للاجتماع مع نظيره قيس سعيد

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إلى تونس للقاء نظيره قيس سعيد، فيما لم يتضح الهدف من هذه الزيارة التي لم يعلن عنها.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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