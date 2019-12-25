الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى تونس للاجتماع مع نظيره قيس سعيد

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إلى تونس للقاء نظيره قيس سعيد، فيما لم يتضح الهدف من هذه الزيارة التي لم يعلن عنها.

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