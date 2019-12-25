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حفتر يلتقي عقيلة صالح لبحث هذه الملفات

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري.

وأوضح مكتب اعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد في مقر القيادة العامة – الرجمة، التباحث في عدد من الأمور التي تخص السياسيات الدولية، كما طُرح النقاش حول الأمور الخدمية والتي تكفل تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين في مختلف ربوع ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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