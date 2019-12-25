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مستشارة الرئيس التونسي تكشف أسباب زيارة أردوغان لتونس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال رشيدة النيفر، عن أسباب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى تونس.

وقالت النيفر، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، “إن أردوغان وصل تونس في زيارة عمل حيث سيلتقي الرئيس التونسي قيس سعيّد لبحث عدد من الملفات”. 

هذا ويرافق أردوغان، في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اردوغان يريد ان يستغل مومياء تونس قيس سعيد لانقاذه فى ليبيا ولكن لا اعتقد ان المومياء بغباوة اردوغان فتونس مرتبطة بفرنسا وايطاليا ولن تسمح له بالتلاعب هناك كما ان غالبية الشعب التونسى كاره للخوان العاجزين عن تشكيل حكومة لرفض الجميع التعاون معهم

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