مستشارة الرئيس التونسي تكشف أسباب زيارة أردوغان لتونس

كشفت مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال رشيدة النيفر، عن أسباب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى تونس.

وقالت النيفر، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، “إن أردوغان وصل تونس في زيارة عمل حيث سيلتقي الرئيس التونسي قيس سعيّد لبحث عدد من الملفات”.

هذا ويرافق أردوغان، في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.