عدد من النواب يناشدون أبناء ليبيا توحيد الصف ومواجهة المؤامرات الخارجية

أصدر أكثر من سبعين نائبا بيانا بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال ليبيا، جددوا فيه التهنئة لكل الليبيين بهذه المناسبة، كما جددوا لهم النداء بأن يذودوا عن الوطن بمواجهة كل المؤامرات ويوحدوا الصفوف من أجل سلامة تراب الوطن.

النواب ناشدوا أبناء الشعب الليبي وجميع القوى السياسية والقيادات الوطنية الليبية توحيد الصف وتقديم التنازلات من أجل بناء ليبيا المستقبل التي تحقق أماني أبنائها وطموحاتهم وبناء نظام سياسي ديمقراطي يعبر عن الإرادة الحرة الوطنية بحيث يحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وأمنها واستقرارها .

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