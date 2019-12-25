النواب يتجه للقضاء لإيقاف اتفاقية الوفاق وتركيا

قامت الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب أشرف الدوس، بإعداد مذكرة قانونية مفصلة وإحالتها لإدارة القضايا برفع قضية أمام القضاء المختص بتقرير انعدام اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأوضح المكتبي الإعلامي لمجلس النواب، أن الخطوة تأتي استكمالاً للحراك السياسي والقانوني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب حيال الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.