السويحلي يلتقي السراج بـ”صفة غير رسمية”

قال رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي إنه التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج واستعرض معه سبل مواجهة عمليات الجيش الوطني بالعاصمة طرابلس.

وذكر السويحلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه خلال لقائه بالسراج في مقر الأخير بطرابلس بحث معه توفير كافة الإمكانات لدعم ما وصفها بجبهات الدفاع عن طرابلس وبشكل عاجل.

يشار إلى أن عبد الرحمن السويحلي منقطع منذ فترة طويلة عن حضور جلسات مجلس الدولة الأمر الذي لا يخوله أن يكون شخصية اعتبارية تلتقي بكبار المسؤولين في الدولة.

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