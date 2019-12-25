الجيش الليبي يخوض اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس

تخوض الوحدات العسكرية التابعة للقوات المُسلحة الليبية، اشتباكات عنيفة في محاور العاصمة، وتُبسِط السيطرة على مواقعٍ جديدة في جنوب طرابلس.

وفي السياق، أهابت شعبة الإعلام الحربي، كافة المُدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية، الالتزام بعدم نشر مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية، حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك.

ولافتت إلى أن نشر مواقع القوات المُسلحة قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانباً سرية علينا الالتزام بها، وحفاظاً على سلامة الجنود، كذلك لعدم تُعرّيض المدنيين والشباب المُساند للقوات المسلحة للعديد من المخاطر.