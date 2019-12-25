بالتزامن مع وصول أردوغان.. وفد ليبي يصل تونس

بالتزامن مع وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، هبطت طائرة ليبية في مطار قرطاج، وعلى متنها وفد ليبي رفيع المستوى، فيما رجحت مصادر مطلعة ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج للوفد.

وكانت مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال رشيدة النيفر، قد كشفت عن أسباب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى تونس، حيث قالت النيفر، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، “إن أردوغان وصل تونس في زيارة عمل حيث سيلتقي الرئيس التونسي قيس سعيّد لبحث عدد من الملفات”.

هذا ويرافق أردوغان، في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.