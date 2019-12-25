أنباء عن وصول السراج إلى تونس في زيارة غير معلنة

أفادت قناتا “العربية والحدث” نقلاً عن مصادر ليبية، أن وفدا رفيع المستوى من حكومة الوفاق يعتقد على رأسه فائز السراج وصل تونس على متن طائرة خاصة بعد 15 دقيقة من وصول أردوغان.

ووصل منذ قليل الرئيس التركي إلى العاصمة التونسية في زيارة غير معلنة، وكان في استقباله رئيس الجمهورية قيس سعيد بمطار تونس قرطاج الدولي، حيث عقد الطرفان مؤتمرا صحفيا مشتركا، أعرب خلاله الرئيس التركي، عن أمله في أن يتم حل الأزمة الليبية عبر المفاوضات السياسية.

هذا ويحل رجب طيب أردوغان، بتونس في زيارة عمل تمتد ليوم واحد، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية التونسية.

ووفقا لما أعلنته وكالة الأناضول التركية، فأن أردوغان يرافقه في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.