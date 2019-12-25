الاعلام الحربي: اشتباكات عنيفة في محاور طرابلس والسيطرة على مواقع جديدة

أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تخوض إشتباكات عنيفة في محاور العاصمة وتُبسِط السيطرة على مواقعٍ جديدة.

وأهابت شعبة الإعلام الحربي في بيان صادر عنها، كافة المُدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية الإلتزام بعدم نشر مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية ، حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك.

وأفادت الشعبة أن نشر مواقع القوات المُسلحة قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانباً سرية يجب الإلتزام بها، وحفاظاً على سلامة الجنود،

منوهةً إلى أن هذا الأمر قد يُعرّض المدنيين والشباب المُساند للقوات المسلحة للعديد من المخاطر.

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم في عدة محاور أبرزها محور صلاح الدين والذي شهد سيطرة القوات المسلحة على الجوازات وعدة مواقع جديدة.

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