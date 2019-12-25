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الشاطر: الليبييون مطالبون بإفشال إنقلاب حفتر العسكري

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر اليوم الثلاثاء في ذكرى استقلال ليبيا إن الليبيين مدعوّون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إفشال الانقلاب العسكري ليصنعوا دولتهم المدنية.

الشاطر وفي تصريح لقناة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضاف أن ذكرى الاستقلال ينبغي أن تحفز الليبيين لفهم أنفسهم أكثر ومعرفة أن ما يحدث لليبيا من حروب ليس من مصلحة أحد وأنه مشروع تعطيل للحياة، حسب زعمه.

وأدعى الشاطر بأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يسعى الآن لإعادة الحكم العسكري بانقلابه على “ثورة 17 من فبراير”  كما فعل معمر القذافي بانقلابه على الدستور والمؤسسات الدستورية الذي أوجد خلال مدة حكمه حالة من انعدام الدولة والفوضى غير المسبوقة في تاريخ ليبيا، حسب تعبيره .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اخوانى يتنفس الكذب حتى بعد انكشف وجههم القبيح الخائن للوطن ويستنجد بالمحتل التركى فمن الذى انقلب ياحمار على الثورة السراج الذى اغتصب السلطة بدون وجه حق بعد ان رفضه نواب الشعب وانسحاب نصف نواب الرئاسى وانتهاء صلاحية الصخيرات فالانقلاب يكون ضد رئيس منتخب ادى القسم ضد نواب الشعب وليس ضد عميل للدولة العثمانية اما مظاهر الدولة المدنية الحقيقية فموجودة بالفعل على اكثر من ثلاث ارباع الاراضى الليبية حيث برلمان منتخب رئيسه هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو من عين قائد الجيش الوطنى بموافقة البرلمان وادى القسم امام البرلمان على الولاء لله ثم الوطن وحكومة مؤقتة مدنية رئيسها عبدالله الثنى نال ثقة نواب الشعب منذ 5 سنوات ولا احد يستطيع تغييره الا بموافقة نواب الشعب فاين دولة العسكر التى تعتمد على مجلس عسكرى ييلغى البرلمان ويعين رئيس وزراء عسكرى ويرفض اجراء اى انتخابات برلمانية وهذا غير موجود وانتم تتنفسون الكذب وتقولون مالا تفعلون فمن الذى كان بحكم السودان باسم الاخوان الم يكن البشير الاخوانى الارهابى كان حكم عسكرى قمعى اخوانى اسقطه ثوار السودان وادخلوا قيادات الاخوان السجون وهذا ما سيدث فى ليبيا سحق الخوان وادخال اخوانك المجرمين معك السجون بعد زفة اقترح ان تلبسوا فيها ملابس نساوين مثل مرشدكم بديع قدوتكم فى الغباء

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  • انت شاطر في شئ واحد هو القواده و التنازل علي كرامتك و شرفك. يا شيبة النحس اتضح انك حقير و ذيوث و ماكش راجل حتي في اخر عمرك تريد ان تلاقي الله بوجه خسيس و عميل و مجرم. و اعلم يا تيس التيوس ان الليبيين يؤيدون المشير حفتر و يدعمون الحيش العربي الليبي. و لن بيكونوا في صفكم يا خنازير يا خونه يا عملاء. لعنة الله عليك و علي اصلك يا خنزير يا منجوس

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