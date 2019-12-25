الرئيس التونسي: لا علاقة لنا بمذكرة التفاهم البحرية بين تركيا و«الوفاق»

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا بشأن الصلاحيات البحرية لا تتعلق بحدود تونس، وهي مسألة تخص البلدين.

وأشار، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، إلى أنه بحث مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان تطورات الأوضاع في ليبيا، معقبا: «مسألة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لم تطرح للنقاش، فهي شأن ليبي تركي، ولا تتعلق بحدود تونس».

ووصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى تونس في «زيارة عمل غير محددة المدة»، وفقًا لوكالة الأناضول التركية، التي أشارت إلى أن «الرئاسة التونسية لم تعلن سابقا عن موعد الزيارة أو موضوعها».

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