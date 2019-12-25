اخبار ليبيا الان

بوغدانوف يبحث مع السفير المصري لدى روسيا الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس الثلاثاء السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر.

بوغدانوف بحث بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية مع السفير المصري لدى روسيا سبل تعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية بين البلدين، متطرقا لتطور الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها:” جرى تبادل سري للآراء حول أجندة الشرق الأوسط خلال المحادثات مع التأكيد على ضرورة تعزيز سبل التعاون في مجال السياسة الخارجية بين موسكو والقاهرة بهدف تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة في أقرب وقت”.

وأضاف البيان: “كما تم إيلاء اهتمام خاص لتطور الأوضاع في سوريا وليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اعتراف حكومة الموقتة بالجهة الشرقية مع السيسي والأردن بقيام دولة اسراءيل الصهيونية – لا يجعل للود قضية – الموقتة تتلقى الدعم العسكري من حكومة السيسي – والسيسي لم تعد له شعبية من الشعب المصري – ومعظم الشعب الليبي ومنطقة المغرب العربي ترفض وجود الكيان الصهيوني بشركاتهم المسمومة – وأطماعهم الغير متناهية في الاراض العربية – وثرواتهم – ومحاولة الغزو الثقافي والفكري والاعلامي لمعظم شباب المنطقة العربية – حكومة الوفاق يجب عليهم التمسك بالتبادل التجاري مع دول المغرب العربي – ويعض الدول الخليجية التي ترفض التواجد الصهيوني بشكل حقيقي – لان المنافذ البحرية وحركة التجارة – في المياه العربية يجب ان تكون بأيادي عربية مسلمة – لا تسمح بتدخلات قد تسبب في تعطيل التنمية بشكل عام او خفض بيع النفط العربي للدول المجاورة في تبادل اقتصادي نافع – قد يبني ما دمرته قرارات الامم المتحدة ودوّل الحلف الأطلسي في المنطقة العربية .

    رد