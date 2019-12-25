السراج يقوم بجولة تفقدية لعدد من مستشفيات العاصمة

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ،صباح اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لكل من مستشفى الحروق والتجميل، ومستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى الجلاء للنساء والولادة ومستشفى الأطفال بالعاصمة طرابلس، وتخلل الزيارة افتتاح عدد من الأقسام بهذه المستشفيات.

وشدد السراج وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ،اثر افتتاحه لهذه الأقسام على ضرورة المحافظة على هذه المكتسبات وتكاتف الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ،مؤكدا على إن دعم المستشفيات ومشاريع الصحة تمثل أولوية لحكومة الوفاق الوطني سواء في طرابلس أو في المدن الليبية الأخرى.

وتفقد السراج رفقة وكيل وزارة الصحة د. محمد الهيثم, ومدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة د. طاهر عبد العزيز، أعمال الصيانة الجارية بالمستشفيات الأربع، وناقش مع الجهاز الطبي والفني سير العمل وما ينقص المستشفيات من احتياجات، وأعطى السيد الرئيس تعليماته بمعالجة كافة مختنقات الامداد الطبي بشكل عاجل.