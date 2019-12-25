السيسي: مصر تسعى لحل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة أراضيها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى حل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة أراضيها ومؤسسات الدولة هناك وجيش وطني موحد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس السيسي قوله “هناك محاولات دولية عديدة للتوصل لحل سياسي للأزمة”.

وتابع السيسي “اشتداد الأزمة في ليبيا حاليا، قد يدفع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة، إلى البحث عن حل سياسي جدي، يمنع تفاقم الأمور”.

وشدد الرئيس، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية “الاستقرار الشامل في مصر هو مفتاح كل شيء ليس فقط داخل مصر ولكن لاستقرار المنطقة بالكامل”.

وأضاف “الكثير مما حدث في المنطقة خلال السنوات الماضية يعود في جانب كبير منه إلى عدم الاستقرار في مصر”.

وكان الرئيس المصري قال، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بلاده “لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا”.

وأضاف في التصريحات التي نشرتها “الأهرام” المصرية، أنه “أمر في صميم الأمن القومي المصري”، مشيرا إلى أن السودان وليبيا “دول جوار” مباشر لمصر.

وشدد الرئيس المصري على أن بلاده “لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر الذي أطلق الخميس المنصرم “المعركة الحاسمة” للسيطرة على طرابلس معقل حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج ويعترف بها المجتمع الدولي.