بتوجيهات من المستشار صالح.. البرلمان يتوجه للقضاء لإيقاف اتفاقية السراج وتركيا

ليبيا – قامت الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب أشرف الدوس وبتوجيهات من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بإعداد مذكرة قانونية مفصلة حول الإتفاقية الباطلة بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

مجلس النواب أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه سيتم إحالة الإتفاقية لإدارة القضايا برفع قضية أمام القضاء المختص بتقرير انعدام إتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ هذه الإتفاقية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الخطوة تأتي إستكمالاً للحراك السياسي والقانوني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب وضمن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب حيال الإتفاقية الباطلة دستورياً الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية وتركيا.

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