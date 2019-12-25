عاجل/ أردوغان: ضرورة مشاركة تونس وقطر لحل الأزمة الليبية

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يؤدي زيارة بيوم واحد إلى تونس رفقة وزيرَيْ الدفاع والخارجيّة ومدير الإستخبارات التركية. أن بلاده تريد حل التحديات والمشاكل التي يواجهها الشعب الليبي عن طريق حوار ليبي ليبي.

وقال اردوغان في نقطة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد انتظمت بقصر قرطاج ضرورة مشاركة تونس والجزائر وقطر في مسار برلين لحل الأزمة الليبية مشيراً إلى أنه على ثقة أنه سيكون لتونس إسهامات قيمة للغاية وبناءة في جهود تحقيق الإستقرار في ليبيا.

وأضاف تحدثت مع جونسون وأبلغته أن مشاركة تونس والجزائر بؤتمر برلين حول ليبيا مهمة.

من جهة أخرى قال أردوغان هناك زيادة في عدد من يحاولون فرض العقوبات على تركيا”.

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