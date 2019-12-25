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أردوغان: يتعين علينا أن لا نسمح بسحق أشقائنا الليبيين تحت وطأة حفتر

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأنه سيكون لتونس إسهامات قيمّة وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

أردوغان وفي مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره التونسي قيس سعيد في العاصمة تونس اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أوضح أن التطورات التي وصفها بـ” السلبية ” في ليبيا لا تؤثر عليها فقط ودول الجوار على رأسها تونس منزعجة جدًا من ذلك.

وأشار إلى أنه بحث مع الجانب التونسي الخطوات التي يمكن أن يقدموا عليها والتعاون الذي يمكن القيام به لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للعملية السياسية.

وقال:” أنا على ثقة أنه سيكون لتونس إسهامات قيمّة للغاية وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا “.

وفيما يخص إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، قال أردوغان :” حتى اليوم لم نذهب إلى أي مكان دون دعوة، وإذا تلقينا دعوة من ليبيا بالطبع سنقيّمها “.

وحول مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وفائزز السراج، أكد الرئيس التركي أنه ليس لليونان أي كلمة نافذة في هذا الخصوص ،مشيراً إلى أن بلاده مررت مذكرة التفاهم مع السراج من البرلمان وأن المرحلة المقبلة ستتواصل في اتجاه تفعيلها.

وأكد أن تركيا تتخذ خطواتها مع حكومة فائز السراج، مشددًا أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ) لا يتمتع بالاعتراف الدولي حسب زعمه.

الرئيس التركي إختتم تصريحه بالقول: ” يتعين علينا أن لا نسمح بسحق أشقائنا الليبيين تحت وطأة حفتر وأمثاله”، زاعماً وجود 5 آلاف مرتزق من السودان وألفين من روسيا من شركة فاغنر في ليبيا، متسائلًا: “بأي صفة دخلوها؟ وما عملهم هناك؟ وما هي ارتباطاتهم؟”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اخيرا ياخوان سمعتم ما نقوله من اردوغان انكم ستسحقون رغم جعجعة اردوغان وتوسله لتونس الغارقة فى مشاكلها الداخلية فالكل يرفض المشاركة فى حكومة اخوانية رغم انهم رشحوا خروف مقنع بقناع المستقل وبستغل الظروف ولكن التوانسة يعرفون اساليب الاخوان فى التهرب من المسئولية وان ينسبوا الفشل لغيرهم

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  • السحق والدعك من الجيش الوطنى للخوان فى طرابلس اعترف به خليفتهم المتخلف خلف خلاف اردوغان بعد ان استنفذ كل اوراقه وسويعات قليلة تفصل مصراطة عن السحق والدعك اليس فيكم رشيد يمنع ذلك ويبعدهم عن التهلكة القادمة لا محالة بعد ان اصبح الوطن مهدد بالاحتلال تهون امامه اى شئ حتى لو تم مسح مصراطة من الخريطة وسبعاد بنائها من جديد اما الوطن اذا نم احتلاله سيصبح الشعب عبيد للمختل التركى ينهب ثروته ويتصارع معه ذئاب اوربا وامريكا

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