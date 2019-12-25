سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف جديد بمعالج قديم

أكدت مجموعة من التقارير قرب إعلان شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة ومعالج قديم سيطلق عليه اسم Note 10 Lite.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Exynos 9810-SoC ثماني النوى والذي يعود لعام 2018، ونظام تشغيل غوغل أندرويد 10، وواجهة One UI 2.0.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة وبدقة عرض 2400 * 1080 بيكسل، وتدعم تنقية HDR

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا.

وستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية في هذا الجهاز 6 غيغا بايت، أما الذاكرة الداخلية فستبلغ مساحتها 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي.

وسيحتوي الجهاز الجديد على قلم S Pen بمستويات حساسية الضغط 4096، تقنية البلوتوث 5.0، منفذ 3.5 للسماعات، وشريحة NFC، نظام GPS، واي فاي، ومستشعر أصابع تم وضعه أسفل الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف في الأسواق في يناير القادم، ولكن التسريبات لم تستطع الكشف عن سعره.

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