مجلس النواب يتوجه إلى القضاء لإيقاف اتفاقية الوفاق وتركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن مجلس النواب أن الإدارة القانونية بديوان المجلس، تعد مذكرة قانونية مفصلة حول مذكرتي التعاون الأمني والبحري الموقعتين بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وحكومة تركيا، التي وصفتها بـ”الباطلة” وإحالتها لإدارة القضايا برفع قضية أمام القضاء المختص بتقرير انعدامهما.

المجلس أوضح ، في بيان، عبر حسابه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن المذكرة التي شارك في إعدادها المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أشرف الدوس، تطالب في شقها المستعجل بإيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأضاف البيان، أن إحالة الاتفاقية بين الوفاق وتركيا، تأتي استكمالاً للحراك السياسي والقانوني الذي يجريه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل المجلس حيال الاتفاقية “الباطلة دستورياً”، بحسب البيان.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

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