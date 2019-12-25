دي مايو يتبادل وجهات النظر مع لافروف حول الوضع في ليبيا

تبادل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، «وجهات النظر حول الموضوعات ذات الصلة من جدول الأعمال الدولي، وإيلاء اهتمام خاص لتحقيق الاستقرار في الوضع في ليبيا»، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية.

وأكد الجانبان على «الحاجة إلى تنسيق الجهود إلى أقصى الحدود لمرافقة عملية السلام الليبية مع الحفاظ على الدور الرئيسي للأمم المتحدة».

كما اتفق الوزيران على «ضرورة تركيز الجهود على تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، مع مراعاة مصالح الجيران الليبيين وبلدان أخرى في المنطقة».

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