قيس سعيد: مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق لا تمس من الحدود التونسية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني مؤخرا هي مسألة ليبية تركية ولا تمس من الحدود التونسية، بل تتعلّق بدولتين أبرتما اتفاقية بينهما, وفق تعبيره.

وأضاف سعيد, خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أودوغان بقصر قرطاج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019, بأن اللقاء بينهما تطرق إلى الأوضاع في المنطقة كلها.

وتابع بقوله: “تم التطرق مع الجانب التركي إلى الوضع الليبي من مختلف جوانبه لكن هذه المسألة تهم تركيا وليبيا ولا تمس الحدود التونسية.. وكانت وزارة الخاريجة ولجنة قانون البحار قد أكدتا أن المسالة لا تتعلق بحدود تونس وانها تتعلق بدولتين أبرمتا اتفاقية فيما بينها.. ولم تطرح في الحقيقة هذه المسألة للنقاش بعد أن تم التعبير عن هذا الموقف من قبل الجهات الرسمية التونسية ..وقد طرحنا في محادثاتنا اليوم جوانب أخرى من الملف الليبي..والمسألة الأولى تتصل بترسيم الحدود مثلما تم الحديث عن ذلك منذ مدة ولا تتعلق بحدود تونس ولم نثر المسألة لا مع الجانب الليبي ولا التركي..ربما بعض الأطراف الاخرى لديها تحفظات لكن لم تطرح في علاقاتنا لا مع ليبيا ولا مع تركيا”.

ومن جهته, قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بحث مع نظيره التونسي خطوات محتملة وسبل التعاون من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما قال أردوغان إن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر غير شرعي, مضيفا أن تركيا تتعامل مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وحل الرئيس التركي, اليوم الأربعاء, بالعاصمة التونسية في زيارة غير معلنة, وكان في استقباله بمطار تونس قرطاج الدولي رئيس الجمهورية قيس سعيد.