تزامنا مع زيارة أردوغان لتونس: البحرية المصرية تعلن حالة الطوارئ قبالة سواحل ليبيا

أعلنت البحرية المصرية حالة الطوارئ في البحر المتوسط ضد أي تحرك تركي قبالة سواحل ليبي وجاء الإعلان على أثر الزيارة التي يؤديھا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس حيث

التقى نظيره التونسي قيس سعيد..

يشار إلى أن جمھورية مصر العربية ھي من أولى الدول التي عبّرت عن رفضھا للإتفاقية الأمنيةبين أردوغان والسراج، إضافة إلى قبرص واليونان والإتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن تقارير تحدثت عن أن طائرة ليبية حلت بطار قرطاج،اليوم الخميس،تقل رئيس حكومةالوفاق فائز السراج،في حين ذكرت مصادر أخرى إمكانية عقد قمة ثلاثية بين أردوغان وسعيّد

والسراج.

ولم توضح تونس بعد موقفھا من الأزمة الليبية برغم كل الضغوطات في وقت تستعد فيه تركيا

للتدخل عسكريا في ليبيا بدعوى مساعدة ”حكومة شرعية إخوانية“ لم تنل بعد ثقة البرلمان الليبي

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