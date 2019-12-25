اخر التطورات العسكرية في محاور طرابلس وصلاح الدين

قالت مصادر محلية أن أصوات المدفعية الثقيلة تسمع بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس .

واشارت المصادر إلى أن الطيران العمودي التابع للجيش الوطني يستهدف قوات الوفاق في محور صلاح الدين، في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة التي يشهدها المحور منذ ساعات الصباح الباكر.

واشارت مصادر عسكرية إلى تقدمات ملحوظة لقوات الجيش الوطني في محور صلاح الدين، الذي يعد الاقرب لقلب العاصمة طرابلس.

بدورها، أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تخوض إشتباكات عنيفة في محاور العاصمة وتُبسِط السيطرة على مواقعٍ جديدة دون الاعلان عنها.

وكانت مصادر غير رسمية، في طرابلس، أعلنت عن سيطرة وحدات من الجيش الوطني، على مبنى الجوازات في منطقة صلاح الدين، بعد معركة شرسة خاضها الجيش ضد قوات الوفاق لساعات طويلة.

وأشارت المصادر وفقا لوسائل إعلام، أن الوحدات بدأت تجهيزاتها للهجوم الواسع في كل محاور القتال، للدخول إلى قلب العاصمة.

على ذات الصعيد، أكدت نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصول تعزيزات عسكرية لقوات الوفاق متمثلة بقوات من لواء الصمود والحلبوص و301 وقوات من مجموعات أخرى في محور صلاح الدين الذي يشهد اعنف الاشتباكات.

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