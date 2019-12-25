جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمديرية أمن شحات يباشر أعماله

باشر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمديرية أمن شحات عمله اليوم وفقا للقوانين واللوائح، حيث قام أعضاء الجهاز بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي والتفتيش الصحي بإعطاء إنذارات لأصحاب محلات الخضروات ومصانع الرخام وأمكان الخردة الموجودة على جانبي الطريق لإخلائها في مدة معينة.

كما تم إغلاق أحد المطاعم لعدم توافر الشروط الصحية وتحرير العديد من المخالفات للعديد من المحال والمطاعم، كما تم ضبط عمالة وافدة من دون إجراءات رسمية.

جاء ذلك بعد صدور تعليمات من مدير أمن شحات العميد محمد فرج بتكليف رئيس لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمديرية أمن شحات، ودعم الأجهزة الضبطية الأخرى.

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