ارتفاع أسعار العملات في تعاملات السوق السوداء

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع عودة التعاملات اليوم الأربعاء.

وتداول التجار الدولار بختام السوق الموازية ب 4.16 دنانير، بقدر ارتفاع قيمته 6 قروش عن سعر الافتتاح ، بينما عاود اليورو الصعود من جديد وبيع بـ 4.59 دنانير بمقدار ارتفاع 4 قروش، وشملت هذه الارتفاعات أيضا الذهب عيار 18 كسر وبيع بـ148 دينارا للغرام.

أما العملات الأخرى فقد بيعت الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ 71 قرش، أما الجنيه المصري فقد حافظ على قيمته أمام الدينار في الحدود الليبية المصرية وبيع بي 25 قرشا الأمر الذي ينطبق على الدينار التونسي وشملته حالة الاستقرار و بيع بمنطقة رأس جدير عصر اليوم بــ 1.44 دينار.

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