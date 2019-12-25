المستشار صالح: حديث أردوغان عن وجود مليون تركي في ليبيا تبرير للإعتداء عسكري على بلادنا

ليبيا – إستنكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في بياناُ له اليوم الأربعاء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وجود مليون تركي مقيم في ليبيا،لافتا إلى أن حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا التي تعد دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة.

عبدالحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب قال في تصريح خاص لصحيفة المرصد اليوم الأربعاء إن المستشار صالح عبر عن استغرابه ودهشته من تصريحات أردوغان التي تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي الليبي المتماسك وإحداث فتنة بين الليبييين.

ولفت إلى أن رئيس البرلمان شدد على أن المقيمين الأتراك وغيرهم تتم معاملتهم طبقا للقوانين الليبية التي تحفظ لهم حقوقهم وليسوا في حاجة لتدخلات عسكرية من دولهم بحجة الحماية.

وفيما يتعلق بالليبيين من أصول مختلفة، أشار صالح إلى أنهم ليسوا جاليات أجنبية ولا رعايا لدول أخرى باعتبارهم يحملون الجنيسة الليبية ويتمتعون بحقوق المواطنة كغيرهم ولم يسبق أن تمت معاملتهم معاملة سيئة حتى يتخذوا حجة لأي دول خارجية للتدخل لفرض واقع مختلف سيكون تأثيره كارثيا على ليبيا والليبيين.

ووصف رئيس مجلس النواب تصريحات أردوغان بـ”غير المسؤولة” وتمثل نكسة خطيرة لمبادىء الأمن والسلم الدوليين وعودة سافرة للفكر الاستعماري البغيض تحت مبررات واهمية وادعاءات باطلة، معتبراً أنها خرقا واضحا لمبادىء وقواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي وزجا بمنطقة الشمال الافريقي وحوض البحر الأبيض المتوسط في آتون صراعات ونزاعات ستجر الويلات على شعوب المنطقة.

المستشار صالح طالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه هذه التصريحات والتصرفات التي ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، موجهاً طلب إلى الجامعة العربية لإدانة سياسات النظام التركي ومحاولاته العبثية لخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد وإيجاد مبررات للتدخل العسكري في ليبيا.

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