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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

25 December, 2019

أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي، الأربعاء، رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى، تحسبًا لأي طارئ.

وأوضح الجهاز في بيان له ،أن غرفة عمليات الحرس البلدي بكافة منتسبيها استنفرت، لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية شواطئ البحر المطلة على مدينة بنغازي، مبينة أن الوضع في المدينة مستقر نسبيا، حسب البيان.

هذا وتشهد مناطق متفرقة من ليبيا على مدار اليومين القادمين، موجة من تقلبات الطقس، ومن المتوقع هطول الأمطار بكثافة مصحوبة برياح شديدة.