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السراج: دعم المستشفيات ومشاريع الصحة تمثل أولوية لحكومة الوفاق بجميع أنحاء ليبيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على أن دعم المستشفيات ومشاريع الصحة تمثل أولوية لحكومة الوفاق سواء في طرابلس أو في المدن الليبية الأخرى.

جاءت هذه التصريحات أثناء قيام السراج بزيارة تفقدية اليوم الأربعاء لكل من مستشفى الحروق والتجميل، ومستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى الجلاء للنساء والولادة ومستشفى الأطفال بالعاصمة، وجرى خلال الزيارة افتتاح عدد من الأقسام بهذه المستشفيات.

وشدد السراج، خلال افتتاحه لهذه الأقسام على ضرورة المحافظة على هذه المكتسبات وتكاتف الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وتفقد السراج، رفقة وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ومدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة طاهر عبد العزيز، أعمال الصيانة الجارية في عدد من مستشفيات طرابلس، وناقش مع الجهاز الطبي والفني سير العمل ونواقص واحتياجات المستشفيات، وأعطى السراج تعليماته بمعالجة كافة مختنقات الإمداد الطبي بشكل عاجل.

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  • يعني لازم تعتمدوا على انفسكم – الان المفروض العلماء الليبيين والأطباء يجتمعوا في اجتماع سنوي او شهري لتبادل المعلومات والمساعدة العلمية شيء مهم – أفضل من الاستعانة بالأجانب او التونسيين – يعني حتى الاهتمام العلمي والحضور في اجتماعات علمية – سواء أطباء او مهندسين او خريجين ليبيين يعطي دافع إيجابي للقطاع الصحي – ويتم تطوير الأفكار الطبية – الان العلم وصل لمرحلة شفاء السرطانات وشفاء مرض السكري شفاء نهاءي – للمريض – وهذه الأشياء ما زلنا نتعامل معها بالطريقة القديمة الغير مجدية مثل العلاج الكيمياءي للسرطانات – والعلاج بالأنسولين والتبر لمرضى السكري – هذه الأشياء الان وصل العلم لشفائها تماما من المريض – يحب ان يمون هناك اجتماعات طبية وهندسية لتطوير الجانب الصحي بالقطاعات العامة للبلديات الليبية بشكل عام .

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