السيسي: نسعى لإيجاد حل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها

ليبيا – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن بلاده تسعى إلى حل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة أراضيها ومؤسسات الدولة هناك وجيش وطني موحد.

وسائل إعلام محلية نقلت عن الرئيس السيسي قوله :”هناك محاولات دولية عديدة للتوصل لحل سياسي للأزمة “وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك”الروسية .

وتابع:” اشتداد الأزمة في ليبيا حاليا قد يدفع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة إلى البحث عن حل سياسي جديد يمنع تفاقم الأمور “.

وشدد السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية على أن الاستقرار الشامل في مصر هو مفتاح كل شيء ليس فقط داخل مصر ولكن لاستقرار المنطقة بالكامل، مضيفاً أن الكثير مما حدث في المنطقة خلال السنوات الماضية يعود في جانب كبير منه إلى عدم الاستقرار في مصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية