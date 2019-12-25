وقت الإملاءات انتهى .. أردوغان : اليونان ليس لها كلمة في مذكرة التفاهم البحري مع ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التركي، رجب أردوعان، إن اليونان وليبيا لا تربطهما أي حدود ولا جرف قارية، وإن مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين بلاده وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، لا تمس اليونان، وربما جنوب قبرص هي من تكون معنية بالمذكرة.

أردوغان أضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التونسي، قيس سعيد في قصر قرطاج الرئاسي، أن تركيا وليبيا دولتان لهما كامل الصلاحية في اتخاذ القرار، متابعا أنه سبق توقيع الاتفاقية مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لقاءات على مستوى الوفود التي جاءت تركيا، ثم تم التوقيع، وبعدها مرت المذكرة من البرلمان التركي.

وهاجم أردوغان اليونان، قائلا: “اليونان ليس لها كلمة وليس لها الحق في الرفض، والمرحلة القادمة ستسير بناء على الاتفاقية، ويجب على اليونان أن تعلم وقت الإملاءات انتهى، وربما كانت تصلح في مرحلة سابقة، لكن نحن في ظروف مختلفة والحكومة التركية لن ترضى بذلك”.

ووصل أردوغان إلى تونس اليوم الأربعاء، في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع نظيره التونسي قيس سعيد، ورجحت مصادر أن تكون على خلفية الملف الليبي ومذكرتي التعاون الأمني والبحري الموقعتين مع حكومة الوفاق والجهود من أجل احتواء النزاع في البلد الجار لتونس.

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