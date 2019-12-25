لافروف يبحث مع دي مايو سبل تنسيق الجهود لمواكبة عملية السلام الليبية

ليبيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الأزمة الليبية.

وزارة الخارجية الروسية ذكرت في بياناً لها اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية أن لافروف أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيطالي.

وأوضح البيان أن الوزيرين بحثا الوضع في ليبيا وشددا على الحاجة إلى أقصى تنسيق للجهود المبذولة لمواكبة عملية السلام الليبية على المستوى الدولي إلى جانب الدور الرئيسي للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على الحاجة إلى التركيز على الجهود المبذولة لتطوير الحوار بين الأطراف في ليبيا مع مراعاة مصالح الدول المجاورة و البلدان الأخرى في المنطقة.

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